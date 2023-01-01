Как выглядит самый большой автомобиль в мире — журнал За рулем

Как выглядит самый большой автомобиль в мире

Чтобы попасть в кабину этого монстра, придется подняться по 16 ступеням.

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Немецкий самосвал Liebherr T 282B — самый большой на сегодняшний день автомобиль в мире. Больше груза, чем Liebherr-T282B, не может взять в кузов ни один самосвал в мире. В его кузове можно свободно перевозить большой загородный дом.

Полезная нагрузка грузовика составляет 363 тонны. Полный вес машины составляет 592 тонны. Длина машины — 14,5 метров, ширина — 8,8 метра, а высота — 7,4 метра. Объем топливного бака у этого движущегося дома составляет 4 тысячи 730 литров. Средний расход топлива — 174 литра в час.

Как выглядит самый большой автомобиль в мире

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Когда стоишь возле этого сухопутного дредноута, он напоминает лайнер. Так и хочется крикнуть «Эй, на мостике!». Сходство с корабельной рубкой и капитанским мостиком машине придают внушительные размеры, перила ограждений и целых три трапа, ведущие наверх.

В кабине, кроме водительского, есть второе кресло — пассажирское. Вместо традиционной панели приборов — жидкокристаллический дисплей, на который может выводиться вся необходимая водителю информация, включая изображение с видеокамер, расположенных по периметру кузова.

Стоимость этого грузового монстра — 4–5 млн долларов в зависимости от комплектации.

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Источник: Дзен

фото: Unsplash

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