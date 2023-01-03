Этот тест-драйв стал самым популярным на сайте «За рулем» в 2022 году

Вы, наши читатели, охотно изучали материалы, в которых мы «катали» новые китайские кроссоверы, забрасывали в очередные испытания отечественные Нивы и УАЗы всех мастей, а также изучали совсем новое явление на нашем рынке — сравнительно недорогие электромобили.
Но наибольшего вашего внимания удостоился другой наш тест-драйв.
Больше всего вам понравилось сравнение весьма разных автомобилей, подходящих под определение «семейный». Мы взяли кроссовер Geely Coolray, универсал Лада Веста SW Cross и лифтбек Skoda Rapid.
Шкода очень понравилась шириной багажного проема. Веста — едва ли не лучшей в классе эргономикой салона. А Кулрей в очередной раз покорил ходовыми качествами.
Так какая машина выигрывает у прочих по сумме качеств? Кто лучше справляется с семейными обязанностями? Выводы получились неожиданными!
Если еще не успели, читайте наш сравнительный тест-драйв Geely Coolray, Lada Vesta SW Cross и Skoda Rapid!
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Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.