Этот тест-драйв стал самым популярным на сайте «За рулем» в 2022 году

За год мы протестировали огромное количество автомобилей. Многое из написанного вам понравилось, да и нам тоже.

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Вы, наши читатели, охотно изучали материалы, в которых мы «катали» новые китайские кроссоверы, забрасывали в очередные испытания отечественные Нивы и УАЗы всех мастей, а также изучали совсем новое явление на нашем рынке — сравнительно недорогие электромобили.

Но наибольшего вашего внимания удостоился другой наш тест-драйв.

Больше всего вам понравилось сравнение весьма разных автомобилей, подходящих под определение «семейный». Мы взяли кроссовер Geely Coolray, универсал Лада Веста SW Cross и лифтбек Skoda Rapid.

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Шкода очень понравилась шириной багажного проема. Веста — едва ли не лучшей в классе эргономикой салона. А Кулрей в очередной раз покорил ходовыми качествами.

Так какая машина выигрывает у прочих по сумме качеств? Кто лучше справляется с семейными обязанностями? Выводы получились неожиданными!

Если еще не успели, читайте наш сравнительный тест-драйв Geely Coolray, Lada Vesta SW Cross и Skoda Rapid!