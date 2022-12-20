«Искусственный ажиотаж»: Минпромторг призвал не завышать цены на авто — журнал За рулем

«Искусственный ажиотаж»: Минпромторг призвал не завышать цены на авто

По мнению ведомства, никакого дефицита на авторынке нет.

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Минпромторг потребовал пресекать необоснованное завышение цен на автомобили.

Жадные продавцы прикрываются нехваткой машин на российском рынке, однако в ведомстве считают, что в России сохраняется достаточный запас легковых авто.

«Сейчас приоритетной задачей для всех участников рынка является повышение доступности автомобилей. Не менее важно пресечение попыток необоснованного завышения цен, возникающего в том числе через нагнетание искусственного ажиотажа вокруг якобы дефицита легковых машин», — говорится в заявлении Минпромторга.

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В сообщении отмечается, что в отрасли ведется постоянная работа над обеспечением спроса на легковые автомобили как за счет импорта, так и за счет увеличения объемов внутреннего производства.

Количество произведенных в стране и ввезенных по импорту в Россию в текущем году, но еще не зарегистрированных в ГИБДД легковых автомобилей составляет более 120 тыс. штук, приводит данные Минпромторг со ссылкой на статистику «Электронного паспорта» и ФТС.

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Источник: Telegram Минпромторга РФ

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

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