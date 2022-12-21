Кроссовер Toyota RAV4 вернулся в Россию

Популярный в России японский кроссовер Toyota RAV4 предлагают дилеры в разных регионах страны.
Новую партию автомобилей 2022 года выпуска завезли по параллельному импорту.
Российским потребителям доступны RAV4 с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 171 л. с. на вариаторе.
Стоимость RAV4 у продавца начинается от 3,54 млн рублей.
К слову, еще весной у официального дилера этот кроссовер в базовой комплектации можно было купить по цене около 2,6 млн руб.
Toyota приостановила производство на заводе в Санкт-Петербурге еще в марте, а в сентябре японский автоконцерн объявил о своем уходе с российского рынка.
- Ранее стало известно, что дилеры предлагают приобрести новые Toyota RAV4 канадской сборки, с двигателем 2.5 (203 л.с.), автоматом и полным приводом.
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Источник: РБК