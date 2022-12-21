Кроссовер Toyota RAV4 вернулся в Россию — журнал За рулем

Кроссовер Toyota RAV4 вернулся в Россию

Цена отличается от весенней более чем на миллион рублей.

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Популярный в России японский кроссовер Toyota RAV4 предлагают дилеры в разных регионах страны.

Новую партию автомобилей 2022 года выпуска завезли по параллельному импорту.

Российским потребителям доступны RAV4 с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 171 л. с. на вариаторе.

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Стоимость RAV4 у продавца начинается от 3,54 млн рублей.

К слову, еще весной у официального дилера этот кроссовер в базовой комплектации можно было купить по цене около 2,6 млн руб.

Toyota приостановила производство на заводе в Санкт-Петербурге еще в марте, а в сентябре японский автоконцерн объявил о своем уходе с российского рынка.

  • Ранее стало известно, что дилеры предлагают приобрести новые Toyota RAV4 канадской сборки, с двигателем 2.5 (203 л.с.), автоматом и полным приводом.
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Источник: РБК

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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

Toyota 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.

Недостатки:

Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.

Комментарий:

За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.

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