Где купить новый Москвич: всего 11 дилеров — журнал За рулем

Где купить новый Москвич: всего 11 дилеров

Продажи Москвича 3 стартуют уже в этом году.

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За новыми Москвичами очередь

Автомобильный завод «Москвич» завершил выбор партнеров дилерской сети в Москве.

На первом этапе продажей и обслуживанием автомобилей будут заниматься 11 дилерских центров: «Рольф Химки„, „Автомир Озерная“, „Авилон“ Волгоградский проспект, Major Новорижское ш., „Рольф Центр“, „Автомир“ Ярославское шоссе, „Авилон Легенда“ ТТК, ТЦ „Кунцево“, „Петровский“ Белая Дача, „Авторусь“ Измайлово, „Автопассаж“, говорится в сообщении компании.

Генеральный директор «Москвича» Дмитрий Пронин отметил, что в следующем году автозавод сконцентрируется на активностях в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объемов будет расширять свое присутствие на рынке России.

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Первой моделью московского автозавода стал кроссовер Москвич 3, который будут продавать по цене 1,97 млн рублей (без учета скидки по госпрограмме).

Где купить новый Москвич: всего 11 дилеров

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Источник: Завод «Москвич»

Фото: Москвич

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