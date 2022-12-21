Где купить новый Москвич: всего 11 дилеров

Продажи Москвича 3 стартуют уже в этом году.

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Автомобильный завод «Москвич» завершил выбор партнеров дилерской сети в Москве.

На первом этапе продажей и обслуживанием автомобилей будут заниматься 11 дилерских центров: «Рольф Химки„, „Автомир Озерная“, „Авилон“ Волгоградский проспект, Major Новорижское ш., „Рольф Центр“, „Автомир“ Ярославское шоссе, „Авилон Легенда“ ТТК, ТЦ „Кунцево“, „Петровский“ Белая Дача, „Авторусь“ Измайлово, „Автопассаж“, говорится в сообщении компании.

Генеральный директор «Москвича» Дмитрий Пронин отметил, что в следующем году автозавод сконцентрируется на активностях в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объемов будет расширять свое присутствие на рынке России.

Первой моделью московского автозавода стал кроссовер Москвич 3, который будут продавать по цене 1,97 млн рублей (без учета скидки по госпрограмме).

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Источник: Завод «Москвич»

Фото: Москвич