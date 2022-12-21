Стало известно, сколько будет стоить новый кроссовер «Москвич» — журнал За рулем

Стало известно, сколько будет стоить новый кроссовер «Москвич»

Продажи начнутся уже в этом году.

Материалы по теме
Что такое новый Москвич и стоит ли он своих денег (видео)

Стоимость нового городского кроссовера Москвич 3 составит от 1,97 млн рублей.

Автомобиль поступит в продажу сначала в Москве и регионах Центрального федерального округа.

«Городской кроссовер Москвич 3 — это первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного в производстве завода „Москвич“. Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей», — говорится в сообщении компании.

Москвич 3 будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДД«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Ранее автопроизводитель заявлял о планах выпустить до конца года 600 автомобилей, в том числе 400 автомобилей с бензиновыми двигателями и 200 электромобилей.

В следующем году производство панируется увеличить до 50 тыс. автомобилей.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Источник: Завод «Москвич»

Фото: Москвич, depositphotos.com

Наше новое видео
Тест китайского кроссовера Exeed TXL на плохих дорогах
Новичок «китаец» против бывалого «японца» — обычный тест с неожиданными результатами
Соллерс Арго и Атлант из Елабуги: без китайцев не обошлось

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров310
Оцените материал
0:0

Отзывы о Москвич (АЗЛК) 3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: