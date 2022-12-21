Стало известно, сколько будет стоить новый кроссовер «Москвич»

Продажи начнутся уже в этом году.

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Стоимость нового городского кроссовера Москвич 3 составит от 1,97 млн рублей.

Автомобиль поступит в продажу сначала в Москве и регионах Центрального федерального округа.

«Городской кроссовер Москвич 3 — это первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного в производстве завода „Москвич“. Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей», — говорится в сообщении компании.

Москвич 3 будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой.

Ранее автопроизводитель заявлял о планах выпустить до конца года 600 автомобилей, в том числе 400 автомобилей с бензиновыми двигателями и 200 электромобилей.

В следующем году производство панируется увеличить до 50 тыс. автомобилей.

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Источник: Завод «Москвич»

Фото: Москвич, depositphotos.com