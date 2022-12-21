Стало известно, когда камеры начнут «ловить» водителей без ОСАГО

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По данным Всероссийского союза страховщиков, в России порядка 10% водителей не страхуют свою автогражданскую ответственность. Законодатели решили навести в этой сфере порядок: и штраф за отсутствие ОСАГО со следующего года хотят увеличить, и камеры привлечь для выявления водителей без страховки.

Как сообщи председатель Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, уже с первых месяцев 2023 года планируется реализовать запуск полномасштабной системы проверки наличия полисов ОСАГО с использованием камер.

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«Мы вместе с ГИБДД предпринимаем определенные меры. Сейчас к концу года у них завершилась модернизация и доработка их информационной системы — ФИС ГИБДД. Мы подготовили вместе с ними новую блок-схему для реализации возможности проверки с использованием камер наличия полиса ОСАГО. Наша информационная система стала более устойчиво работать, что позволило уменьшить количество ошибок», — отметил глава союза страховщиков.

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Источник: Российская газета