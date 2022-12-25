Эти вездеходы можно будет купить в 2023 году (видео) — журнал За рулем

Эти вездеходы можно будет купить в 2023 году (видео)

Прошедшая в декабре выставка «Вездеходер» порадовала не только москвичей и гостей столицы...

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Она продолжает радовать и многих интернет-пользователей, ведь спустя время после этого масштабного мероприятия начинают появляться обстоятельные видеоотчеты, и один из таковых посвящен, собственно, новым вездеходам.

В этом году «Вездеходер» был действительно щедр на новинки, причем сразу в нескольких классах транспортных средств. Это различные родственники и клоны знаменитого на весь мир Шерпа, и альтернативные ему конструкции с сочлененной рамой, и образцы, использующие близкую к автомобильной архитектуру.

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Гусеничный вездеход в этот раз был только один (зато какой!), а отдельной строкой засветился электрический и очень оригинальный внедорожник Восток, о котором мы уже рассказывали.

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Видео: YouTube / MotorProject

Фото: youtube.com/@MotorProject

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