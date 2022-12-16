Российский внедорожник Восток показали на видео

На прошедшей в декабре московской выставке «Вездеходер» было немало интересных экспонатов.

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И об одном из них мы уже рассказывали — это электрический внедорожник Восток. Он спроектирован и построен нижегородской компанией «Сергеев Динамикс». Теперь появилось видео, где сам создатель машины рассказывает о ней.

Интересно, что поначалу идея заключалась в том, чтобы электрифицировать какой-либо уже существующий багги, однако оказалось, что дорожный просвет у всех образцов маловат.

Под задачи проекта требовалось создать максимально проходимый автомобиль, и потому в итоге решено было проектировать Восток с нуля.

Машина плавающая — в перспективе планируется установка водометного двигателя. А также — подвески, компенсирующей дорожный просвет в зависимости от загрузки. Кроме того, будет и гибридный вариант, с дизель-электрической силовой установкой, более практичной в наших условиях. Интересный проект!

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Youtube / Автомобильная Россия

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»