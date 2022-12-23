Aurus раскрыл свои планы на 2023 год

Производитель российских автомобилей премиум-класса Aurus в 2023 году запланировал выпуск 200 внедорожников Komendant.
Это общее количество, которое включает автомобили, выпущенные на заводе Aurus в Республике Татарстан, а также на производственной площадке ФГУП «НАМИ», рассказали в компании.
Для сравнения в компании привели в пример статистику по продажам автомобилей зарубежных производителей в этом же сегменте. Так, Bentley в 2021 году реализовал в России 256 автомобилей.
«Aurus планирует произвести сравнимое количество автомобилей, притом только по одной модели — Aurus Komendant. В дальнейшем Aurus планирует увеличивать объемы производства в соответствии с бизнес-планом проекта», — добавили в компании.
Производство внедорожника Komendant было запущено в конце ноября. Сообщалось, что его стоимость составит от 33,7 млн рублей.
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Источник: ТАСС
Фото: Сандурская Софья/АГН «Москва»