3 китайские машины, про которые в 2022 году мы говорили чаще других

В новом году у российского авторынка новое лицо, и, глядя на этот прищур, думается, что прежним оно не будет уже никогда.

Материалы по теме 4 самых популярных китайских кроссовера в России

Действительно, моделей китайских брендов стало гораздо больше и в автосалонах, и, как следствие, на дорогах, и на сайте «За рулем».

В ушедшем году мы много рассказывали вам о новинках из КНР, и особенно о тех, которые уже завоевали хорошие позиции по продажам.

Лидером по частоте упоминаний стал Geely Coolray — за год журналисты «За рулем» создали 32 публикации о нем. В частности, можем рекомендовать к прочтению вот эту: «Модный и недорогой китайский кроссовер — честный тест-драйв».

На втором и третьем местах по количеству публикаций (указано в скобках) среди китайских моделей — парочка Haval: Jolion (30) и F7 (27).

Но, оказывается, все вышеупомянутые машины пока занимают в нашем сознании куда меньше места, чем те, к которым мы привыкли за долгие годы. Например, лидером по частоте упоминаний среди иномарок стал Renault Duster (166), а среди отечественных — Lada Vesta (343). Впрочем, с учетом роста популярности «китайцев», не удивимся, если в конце 2023 года этот расклад станет совсем другим...