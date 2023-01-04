Вслед за появлением новых моделей на рынке возникают и новые поисковые запросы — что за машина, как ведет себя на дороге, что входит в комплектацию, есть ли полный привод, сколько стоит... Мы подробно разбираем для вас каждую новинку. Но вот интересный момент — лидеры по количеству публикаций пока более-менее прежние.
1. Renault Duster
В 2022 году самой часто упоминаемой иномаркой на сайте «За рулем» стал... Renault Duster! За год мы опубликовали 166 различных материалов о нем. Рекомендуем, например, нашу большую статью «Renault Duster с пробегом: какой мотор дольше прослужит?». И да, если вы не в курсе, Duster вновь можно купить в России.
2. Renault Logan
На втором месте по количеству упоминаний среди иномарок Renault Logan (133 публикации).
3. Hyundai Solaris
Не третьем — еще один популярный автомобиль, а именно Hyundai Solaris (107 статей).
4. Абсолютные лидеры — не иномарки
Однако гораздо больше нас и вас в прошлом году все же интересовал отечественный автопром: абсолютные лидеры по упоминаниям — это Lada Vesta (343), Lada Granta (205) и Lada Niva Legend (171).
А как же герои новейшей истории российского авторынка, китайские модели?
Насколько близок тот день, когда на сайте «За рулем» они будут упоминаться чаще, чем вышеприведенные гранды? Ответ на этот вопрос — в одной из наших следующих публикаций.
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В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.