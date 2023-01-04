Автомобильный рынок России меняется, и вот как на это реагируем мы с вами — автомобилисты и автомобильные журналисты.

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Вслед за появлением новых моделей на рынке возникают и новые поисковые запросы — что за машина, как ведет себя на дороге, что входит в комплектацию, есть ли полный привод, сколько стоит... Мы подробно разбираем для вас каждую новинку. Но вот интересный момент — лидеры по количеству публикаций пока более-менее прежние.

1. Renault Duster

В 2022 году самой часто упоминаемой иномаркой на сайте «За рулем» стал... Renault Duster! За год мы опубликовали 166 различных материалов о нем. Рекомендуем, например, нашу большую статью «Renault Duster с пробегом: какой мотор дольше прослужит?». И да, если вы не в курсе, Duster вновь можно купить в России.

2. Renault Logan

На втором месте по количеству упоминаний среди иномарок Renault Logan (133 публикации).

3. Hyundai Solaris

Не третьем — еще один популярный автомобиль, а именно Hyundai Solaris (107 статей).

4. Абсолютные лидеры — не иномарки

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Однако гораздо больше нас и вас в прошлом году все же интересовал отечественный автопром: абсолютные лидеры по упоминаниям — это Lada Vesta (343), Lada Granta (205) и Lada Niva Legend (171).

А как же герои новейшей истории российского авторынка, китайские модели?

Насколько близок тот день, когда на сайте «За рулем» они будут упоминаться чаще, чем вышеприведенные гранды? Ответ на этот вопрос — в одной из наших следующих публикаций.