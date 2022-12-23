Еще один китайский бренд нацелился на Россию

И даже собственную дилерскую сеть для продажи создаст.

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Бренд Livan (совместное предприятие Geely и Lifan Technology, созданное в этом году) планирует выйти на российский рынок. Продавать автомобили компания намерена через собственную дилерскую сеть, которую еще предстоит создать.

С модельным рядом для России автопроизводитель пока тоже до конца не определился. Известно лишь, что точно «приедут» компактные кроссоверы Livan X3 Pro и еще одна модель, тоже с ДВС.

«Мы считаем, что Livan X3 Pro прекрасно соответствует ожиданиям клиентов в отношении качества и комфорта. Мы уверены, что цена будет полностью отражать стоимость продукта и ожидания клиента», — поделился планами заместитель гендиректора по административным вопросам ООО «Ливэн Моторс Рус» Кун Шуай.

Когда именно начнутся продажи в России, представитель Livan не уточнил. С ценой тоже ясности нет, а в Китае кроссовер продается за 49,9 тыс. юаней (примерно 512 тыс. рублей по сегодняшнему курсу).

Продажи электромобилей на российском рынке пока не рассматриваются, но в перспективе это не исключено. Как и локализация производства автомобилей на территории России.

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Источник: Китайские автомобили

Фото: Livan, китайские-автомобили.рф