Geely Tugella станет проще и дешевле — журнал За рулем

Geely Tugella станет проще и дешевле

Компания Geely оформила российский ОТТС на переднеприводную модификацию кроссовера Tugella.

Материалы по теме
И грязные номера тоже прочитают: тестируют новую нейросеть

Абсолютной новинкой такая версия не является — в КНР Tugella под именем Xingyue имеет переднеприводный вариант, как нечто само собой разумеющееся, однако в России таких машин ранее не было.

Отдача 2-литрового мотора у моноприводных машин снижена с 238 до 200 л.с., а крутящий момент остался прежним — 350 Нм. Такая Tugella будет легче полноприводной на 70 кг.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?

Интересно, что впервые монопривод для Tugella был сертифицирован в России еще пару лет назад, но тогда такие машины на рынок не запустили. Сейчас же, вкупе с недавним фейслифтом, моноприводная и более дешевая версия может помочь кроссоверу удержать позиции в рейтингах продаж.

Geely Tugella станет проще и дешевле

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Фото: За рулем

Наше новое видео
Первый тест нового Москвича 3 (видео)
Новый Exeed TXL: тест в российской глубинке
Тест китайского кроссовера Exeed TXL на плохих дорогах

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров56
Оцените материал
0:0

Отзывы о Geely Tugella

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: