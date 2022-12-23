Geely Tugella станет проще и дешевле

Абсолютной новинкой такая версия не является — в КНР Tugella под именем Xingyue имеет переднеприводный вариант, как нечто само собой разумеющееся, однако в России таких машин ранее не было.
Отдача 2-литрового мотора у моноприводных машин снижена с 238 до 200 л.с., а крутящий момент остался прежним — 350 Нм. Такая Tugella будет легче полноприводной на 70 кг.
Интересно, что впервые монопривод для Tugella был сертифицирован в России еще пару лет назад, но тогда такие машины на рынок не запустили. Сейчас же, вкупе с недавним фейслифтом, моноприводная и более дешевая версия может помочь кроссоверу удержать позиции в рейтингах продаж.
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Фото: За рулем