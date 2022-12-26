Собрали крутые вездеходы и загнали в самый глубокий снег (видео)

Выставочный стенд — это, конечно, хорошо, но на нем не оценишь машину в деле.

Устроители недавней выставки «Вездеходер» придумали интересную «опцию» для представителей СМИ и блогеров: некоторые вездеходы предлагались к тест-драйву, причем в самых что ни на есть боевых условиях.

На ходу, в глубоком снегу и в бродах полузамерзших рек, наблюдать за всем многообразием форм современной вездеходной жизни очень интересно: тут тебе и несколько машин, повторяющих идеологию Шерпа с бортовым поворотом, и альтернатива в виде сочлененной рамы, и фактически привычные нам внедорожники, только очень экстремальные и на шинах низкого давления. И у каждого свои плюсы — и свои ограничения.

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Видео: Youtube / MotorProject

Фото: скриншот видео Youtube/MotorProject