Собрали крутые вездеходы и загнали в самый глубокий снег (видео)

Устроители недавней выставки «Вездеходер» придумали интересную «опцию» для представителей СМИ и блогеров: некоторые вездеходы предлагались к тест-драйву, причем в самых что ни на есть боевых условиях.
На ходу, в глубоком снегу и в бродах полузамерзших рек, наблюдать за всем многообразием форм современной вездеходной жизни очень интересно: тут тебе и несколько машин, повторяющих идеологию Шерпа с бортовым поворотом, и альтернатива в виде сочлененной рамы, и фактически привычные нам внедорожники, только очень экстремальные и на шинах низкого давления. И у каждого свои плюсы — и свои ограничения.
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Видео: Youtube / MotorProject
Фото: скриншот видео Youtube/MotorProject