Бизнесу и такси рекомендовали закупать такие авто — журнал За рулем

Бизнесу и такси рекомендовали закупать такие авто

Спикер Совфеда Матвиенко призвала регионы приобретать отечественные машины.

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На заседании Совфеда при обсуждении закона о такси Валентина Матвиенко отметила, что поддерживает предложение Комитета по экономической политике о поддержке российского автопрома.

«Действительно, в нынешних условиях надо оказывать максимальную поддержку отечественным автопроизводителям. Надо, чтобы регионы и бизнес закупали машины отечественного производства, тем самым, будет и обслуживание качественное, сервис», — сказала спикер.

Это мнение, скорее всего, навеял запуск производства автомобилей на заводе «Москвич» (бывший Renault).

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Планы у предприятия грандиозные — в следующем году собираются выпустить 50 тыс. автомобилей. Поскольку цену уже назвали, и она немаленькая — от 1 млн 970 тыс. рублей, встал вопрос реализации. Впрочем, заммэра Москвы Максим Ликсутов заверил, что основные продажи придутся на каршеринг, физлиц и корпоративный сегмент. «Парконы» ЦОДД также нуждаются в обновлении.

Многие чиновники Москвы также рассматривают кроссовер Москвич как машину для ежедневных рабочих поездок. Сам Ликсутов собирается приобрести электромобиль Москвич 3 белого цвета, когда он появится в продаже.

Источник: РИА Новости

Фото: Depositphotos

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