Ликсутов: где и кто разрабатывает новую платформу Москвича

Полностью локализованный Москвич, который появится в 2025 году, будет абсолютно новым автомобилем, подчеркнул заммэра.

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Разработку новой платформы Москвича ведет КАМАЗ в своем R&D-центре, расположенном в Сколково, рассказал в интервью «Коммерсанту» заммэра Максим Ликсутов.

У этого предприятия большой опыт по локализации компонентов, сотрудничества с мировыми автопроизводителями. Поэтому совместными усилиями получится к 2025 году создать современный российский электромобиль, уверен он.

— Это будет новая российская платформа электромобиля, построенная из российских компонентов.

Понятно, что, наверное, какая-то часть компонентов будет импортной, это нормально, потому что даже в Китае полной 100-процентной локализации нет.

Но мы хотим к этому стремиться.

О текущем Москвиче

Пока же завод будет выпускать текущую модель, постепенно локализуя производство. Это и штамповка, и сварка, и окраска, и производство некоторых других деталей. В следующем году на московском заводе «Альфа Автоматив Техноложиз» будут выпускать и кузовные детали.

Максим Ликсутов уверен, что этот кроссовер будет востребован, и планируемые в 2023 году к выпуску 50 тысяч Москвичей удастся легко реализовать.

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Основные продажи придутся на каршеринг, физлиц и корпоративный сегмент. Например, «парконы» ЦОДД с камерами базируются на стареньких Hyundai Solaris, которые давно нуждаются в замене. Многие чиновники Москвы также рассматривают кроссовер Москвич как машину для ежедневных рабочих поездок.

Источник: «Коммерсант»

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