Просто космос! Для российского чемпиона мира создали сани по аэрокосмическим технологиям

Сани строили, как настоящий самолет, — с вовлечением конструкторов различных производств.

Материалы по теме Хитрость опытных водителей, чтобы стекло не обмерзало

Госкорпорация Ростех и СПбПУ Петра Великого использовали космические наработки для создания спортивных саней.

Изготовлены они по просьбе трехкратного чемпиона мира и двукратного обладателя Кубка мира по санному спорту Романа Репилова.

Уникальные материалы на основе стеклянных и углеродных наполнителей обеспечили саням необходимые прочность, жесткость и аэродинамические качества.

«Может показаться, что сани — это простая конструкция. В реальности каждая деталь, форма, угол наклона, качество материала и другие нюансы решают очень многое. Сани строили, как настоящий самолет, — с вовлечением конструкторов различных производств. Важной задачей было найти наилучшую компиляцию материалов и геометрических решений», — рассказала директор по коммуникациям Ростеха Екатерина Баранова.

Кронштейны обтекателя саней выдерживают давление до 5G, что сопоставимо с перегрузками во время фигур высшего пилотажа сверхзвукового истребителя. Они созданы из сплава повышенной прочности, что важно при прохождении трассы на скорости 130–150 км/ч.

А для полозьев была использована сталь, которая применяется, в том числе, для изготовления железнодорожных рельсов, гусениц для танков и катков для асфальтоукладчиков. Аналогов стали Гадфильда в России нет.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Источник: Пресс-релиз Ростеха

Фото: ФЕДЕРАЦИЯ САННОГО СПОРТА РОССИИ, Ростех