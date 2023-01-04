Права заканчиваются в 2023 году — кому менять и кому не надо — журнал За рулем

Права заканчиваются в 2023 году — кому менять и кому не надо

Старые водительские удостоверения будут действительны на территории России еще три года.

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Если срок действия прав заканчивается в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, то менять документ нет необходимости. ГИБДД и Минюст договорились о продлении возможности использования прежних прав еще три года.

Таким образом, водители могут сэкономить на прохождении медосмотра и госпошлине за получение прав. И время на общение с государством и оформление бумаг тратить не придется.

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Все изменения отражены в электронном виде в базе ГИБДД, поэтому если обладателя таких прав остановил инспектор ДПС, штрафовать его не будут.

Важное дополнение: если водитель с просроченными правами планирует выезжать за границу и садиться за руль, то права поменять все-же придется в обязательном порядке: решение распространяется только на Россию.

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Источник: РБК

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