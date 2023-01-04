Если срок действия прав заканчивается в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, то менять документ нет необходимости. ГИБДД и Минюст договорились о продлении возможности использования прежних прав еще три года.
Таким образом, водители могут сэкономить на прохождении медосмотра и госпошлине за получение прав. И время на общение с государством и оформление бумаг тратить не придется.
Все изменения отражены в электронном виде в базе ГИБДД, поэтому если обладателя таких прав остановил инспектор ДПС, штрафовать его не будут.
Важное дополнение: если водитель с просроченными правами планирует выезжать за границу и садиться за руль, то права поменять все-же придется в обязательном порядке: решение распространяется только на Россию.
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Источник: РБК