Как продлить жизнь аккумулятора: советы эксперта

Никому не хочется сесть утром в автомобиль и понять, что всё, мы никуда не едем. А причина — в севшем аккумуляторе. Чтобы не допустить этого, необходимо следить за его состоянием.
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр напоминает, что обязательно надо контролировать исправность электрооборудования, а саму АКБ периодически подзаряжать.
«Надо помнить, что, когда мы ездим на короткие расстояния, аккумулятор не успевает подзарядиться. Для того чтобы батарея полностью зарядилась, необходимо проехать порядка 150 км, причем под нагрузкой, а не на холостых оборотах», — объяснил автоэксперт.
Он советует как минимум раз в 1,5 месяца проводить профилактическую подзарядку батареи. Таким образом срок ее службы можно продлить с 3 до 5–6 лет.
Хайцеэр назвал две основные причины, почему аккумулятор может быстро садиться: высокое энергопотребление современного автомобиля и неисправности электрооборудования. При этом гелевые аккумуляторы особенно не любят полной разрядки, и такая АКБ может выйти из строя даже если разрядить ее «в ноль» один раз, отметил эксперт.
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Источник: Газета.ru
Фото: depositphotos.com