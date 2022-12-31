Как продлить жизнь аккумулятора: советы эксперта

Главное — периодически его подзаряжать.

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Никому не хочется сесть утром в автомобиль и понять, что всё, мы никуда не едем. А причина — в севшем аккумуляторе. Чтобы не допустить этого, необходимо следить за его состоянием.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр напоминает, что обязательно надо контролировать исправность электрооборудования, а саму АКБ периодически подзаряжать.

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«Надо помнить, что, когда мы ездим на короткие расстояния, аккумулятор не успевает подзарядиться. Для того чтобы батарея полностью зарядилась, необходимо проехать порядка 150 км, причем под нагрузкой, а не на холостых оборотах», — объяснил автоэксперт.

Он советует как минимум раз в 1,5 месяца проводить профилактическую подзарядку батареи. Таким образом срок ее службы можно продлить с 3 до 5–6 лет.

Хайцеэр назвал две основные причины, почему аккумулятор может быстро садиться: высокое энергопотребление современного автомобиля и неисправности электрооборудования. При этом гелевые аккумуляторы особенно не любят полной разрядки, и такая АКБ может выйти из строя даже если разрядить ее «в ноль» один раз, отметил эксперт.

Очень важно правильно подобрать аккумулятор. Как это сделать, мы рассказывали ранее.

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Источник: Газета.ru

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