Снегопад не страшен: в России изобрели машину с режимом самоочистки

На youtube-канале «Гараж 54» появился ролик с очередным экспериментом.
Блогеры попытались сделать самоочищающуюся машину, которая способна смахивать с себя снег.
Для этого они водрузили на крышу конструкцию из стартера и коленвала на металлической раме.
Без трудностей, конечно, не обошлось. В процессе экспериментов перегревался аккумулятор, расходились сварочные швы, приходилось усиливать конструкцию. Далеко не с первой попытки, но герои все же добились желаемого.
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Источник: Гараж54/youtube
Фото: скриншот видео Youtube