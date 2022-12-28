Снегопад не страшен: в России изобрели машину с режимом самоочистки — журнал За рулем

Снегопад не страшен: в России изобрели машину с режимом самоочистки

Постарались известные блогеры.

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На youtube-канале «Гараж 54» появился ролик с очередным экспериментом.

Блогеры попытались сделать самоочищающуюся машину, которая способна смахивать с себя снег.

Для этого они водрузили на крышу конструкцию из стартера и коленвала на металлической раме.

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Без трудностей, конечно, не обошлось. В процессе экспериментов перегревался аккумулятор, расходились сварочные швы, приходилось усиливать конструкцию. Далеко не с первой попытки, но герои все же добились желаемого.

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Источник: Гараж54/youtube

Фото: скриншот видео Youtube

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