АВТОВАЗ наладит в Петербурге производство по полному циклу — журнал За рулем

АВТОВАЗ наладит в Петербурге производство по полному циклу

Переход к мелкоузловой сборке планируется на 2025 год.

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АВТОВАЗ начнет производство в Санкт-Петербурге, на бывшем заводе Nissan, во втором полугодии 2023 года с крупноузловой сборки китайских автомобилей под своей маркой (пример — Москвич), но затем планируется переход к производству полного цикла.

«Необходим как минимум серьезный инжиниринг. Поэтому мы постепенно начнем переходить к локализации… С 2024 года в SKD, а в 2025-м и 2026-м уходить в CKD», — сообщил президент компании Максим Соколов.

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Напомним, CKD — локализованная мелкоузловая сборка, когда автомобиль приходит на предприятие полностью разобранным. Также сюда, как правило, входят сварка и окраска.

Ранее АВТОВАЗ сообщал, что на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге будет производиться новый модельный ряд Lada, который окажется выше классом, чем имеющиеся автомобили.

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Источник: РИА Новости

Фото: depositphotos.com

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