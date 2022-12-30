Бытовая техника Aurus? Скоро в продаже! — журнал За рулем

Бытовая техника Aurus? Скоро в продаже!

Расширить продуктовую линейку бренда люксовых автомобилей пообещал глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Под брендом Aurus сегодня выпускаются автомобили лакшери-сегмента, на которых ездит руководство страны. Есть эти машины и в свободной продаже (седаны Aurus Senat), но очередь на них растянулась на много месяцев.

Недавно началось производство внедорожника Aurus Komendant, а на подходе — электрический мотоцикл и вэн Arsenal.

Теперь стало известно, что вскоре в продаже появится климатическая техника под брендом Aurus, о чем рассказал ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Торгово-производственный холдинг «Русклимат» и ФГУП НАМИ, которое является правообладателем торговой марки Aurus, уже заключили соответствующее лицензионное соглашение.

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Планируется выпускать премиальные дизайнерские кондиционеры, водонагреватели, конвекторы и прочую инновационную технику, как рассказал председатель совета директоров «Русклимата» Михаил Тимошенко.

Климатические системы Aurus появятся в продаже уже в 2023 году, а увидеть их мы сможем уже в феврале — на выставке комплексных инженерных решений для вентиляции, кондиционирования и отопления.

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Фото: Depositphotos

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