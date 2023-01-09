Этот зимний штраф можно обжаловать: шансы велики

Вице-председатель межрегиональной общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов рассказал, что у автомобилистов есть реальный шанс оспорить штраф за пересечение сплошной линии в том случае, если разметку не было видно из-за снега.
«Особенно если есть запись видеорегистратора, которая показывает, что увидеть разметку было невозможно. Но это только в том случае, если автомобилисту вменяют лишь нарушение требований разметки — перестроение без выезда на встречную полосу там, где это не запрещено ничем, кроме разметки», — уточнил автоэксперт.
При этом он предупредил, что водителю, который при пересечении засыпанной снегом сплошной линии разметки нарушил и другие требования ПДД, заплатить штраф все-таки придется.
Речь, в частности, идет о выезде на встречную полосу там, где две и более полосы в каждую сторону. Здесь разметка не нужна, так как запрет установлен пунктом 9.2 ПДД, объяснил Александр Холодов.
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Источник: Радио Sputnik
Фото: АГН «Москва», depositphotos.com