Назван способ избежать заправки некачественным топливом — журнал За рулем

Назван способ избежать заправки некачественным топливом

Пытаться оценить качество топлива на глаз — не вариант.

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Главный аналитик рынка НТИ «Автонет» Денис Пилипишин назвал лучшим решением для заправки качественным топливом — заправляться только на сетевых АЗС крупных компаний. Такие заправки имеют собственные системы контроля качества топлива, поэтому каких-либо нарушений, связанных с ним, на них практически не бывает, уточнил эксперт.

Сам же автомобилист вряд ли сумеет по виду и запаху определить качество бензина, для этого требуется специальная экспертиза.

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«Лучшее решение — заправляться на сетевых заправках крупных компаний, а также читать тесты журналистов, которые покупают бензин и потом проверяют его в лаборатории», — посоветовал Пилипишин.

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Источник: Прайм

Фото: Depositphotos, Unsplash

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