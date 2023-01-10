Назван способ избежать заправки некачественным топливом

Главный аналитик рынка НТИ «Автонет» Денис Пилипишин назвал лучшим решением для заправки качественным топливом — заправляться только на сетевых АЗС крупных компаний. Такие заправки имеют собственные системы контроля качества топлива, поэтому каких-либо нарушений, связанных с ним, на них практически не бывает, уточнил эксперт.
Сам же автомобилист вряд ли сумеет по виду и запаху определить качество бензина, для этого требуется специальная экспертиза.
«Лучшее решение — заправляться на сетевых заправках крупных компаний, а также читать тесты журналистов, которые покупают бензин и потом проверяют его в лаборатории», — посоветовал Пилипишин.
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Источник: Прайм
Фото: Depositphotos, Unsplash