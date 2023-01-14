Не надейтесь на него: почему не стоит возить в машине 5-летний огнетушитель — журнал За рулем

Не надейтесь на него: почему не стоит возить в машине 5-летний огнетушитель

Во время возгорания он не поможет.

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Согласно законодательству, перезарядка огнетушителей и их обслуживание должны проводиться раз в пять лет. Однако многие водители об этом не задумываются и продолжают возить в автомобиле огнетушитель с истекшим сроком годности.

Такой огнетушитель с большой долей вероятности даст сбой, если придется ликвидировать возгорание автомобиля, предупредил исполнительный директор компании «Ярпожинвест» Андрей Воронов. По факту огнетушитель будет продолжать работать, но из-за того, что залежавшийся порошок превратился в камень, пена будет выходить с трудом, объяснил эксперт.

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При этом в случае возгорания одного огнетушителя может на хватить, добавил Воронов.

«Если автомобиль загорится, потушить его одним огнетушителем будет практически невозможно — особенно если пожар возникнет в моторном отсеке. Я вожу с собой огнетушитель размером побольше — не двух-, а четырехкилограммовый», — поделился эксперт.
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Источник: Газета.ru

Фото: скриншот видео YouTube

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