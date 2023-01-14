Не надейтесь на него: почему не стоит возить в машине 5-летний огнетушитель

Согласно законодательству, перезарядка огнетушителей и их обслуживание должны проводиться раз в пять лет. Однако многие водители об этом не задумываются и продолжают возить в автомобиле огнетушитель с истекшим сроком годности.
Такой огнетушитель с большой долей вероятности даст сбой, если придется ликвидировать возгорание автомобиля, предупредил исполнительный директор компании «Ярпожинвест» Андрей Воронов. По факту огнетушитель будет продолжать работать, но из-за того, что залежавшийся порошок превратился в камень, пена будет выходить с трудом, объяснил эксперт.
При этом в случае возгорания одного огнетушителя может на хватить, добавил Воронов.
«Если автомобиль загорится, потушить его одним огнетушителем будет практически невозможно — особенно если пожар возникнет в моторном отсеке. Я вожу с собой огнетушитель размером побольше — не двух-, а четырехкилограммовый», — поделился эксперт.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
Источник: Газета.ru
Фото: скриншот видео YouTube