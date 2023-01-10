Volkswagen «отключил» российских дилеров

Дилерам закрыли доступ к фирменным сервисным программам немецкого автоконцерна.

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Volkswagen ограничил станциям техобслуживания и официальным дилерам доступ к сервисным программам на территории России.

Как сообщил председатель правления российского «Союза автосервисов» Александр Пахомов, российские дилеры сейчас разрабатывают план действий, чтобы их клиенты не остались без поддержки.

«Каждый придумывает себе какие-то способы решения проблемы. К примеру, дилеры Volkswagen помогают друг другу и обмениваются файлами с необходимыми данными», — уточнил Пахомов.

Volkswagen заявил о приостановке деятельности в России в марте прошлого года. Сейчас немецкий автопроизводитель ищет покупателя на завод в Калуге.

Источник: Газета.ru

Фото: Volkswagen