Volkswagen «отключил» российских дилеров

Volkswagen ограничил станциям техобслуживания и официальным дилерам доступ к сервисным программам на территории России.
Как сообщил председатель правления российского «Союза автосервисов» Александр Пахомов, российские дилеры сейчас разрабатывают план действий, чтобы их клиенты не остались без поддержки.
«Каждый придумывает себе какие-то способы решения проблемы. К примеру, дилеры Volkswagen помогают друг другу и обмениваются файлами с необходимыми данными», — уточнил Пахомов.
Volkswagen заявил о приостановке деятельности в России в марте прошлого года. Сейчас немецкий автопроизводитель ищет покупателя на завод в Калуге.
- Ранее о прекращении сервисной поддержки в России заявил другой автопроизводитель — Mercedes-Benz.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
Источник: Газета.ru
Фото: Volkswagen