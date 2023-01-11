УАЗ начнет выпуск машин под брендом Sollers

А точнее, сборку машин запустят на мощностях индустриального парка в Ульяновске.

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Председатель совета директоров и один из акционеров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов в рамках недавнего интервью о дальнейших планах УАЗа, который он возглавляет, коснулся и ближайших шагов объединения в целом.

В частности, топ-менеджер обрисовал планы развития «Соллерс» как автомобильного бренда.

«В 2023 году на базе нашего индустриального парка в Ульяновске мы точно запустим новый продукт под брендом „Соллерс“», — отметил Ширинов.

По словам Ширинова, на всех заводах «Соллерс»: Соллерс-Елабуга, бывший завод Mazda на Дальнем Востоке, Заволжский моторный завод и УАЗ — вскоре пройдут кадровые изменения и реорганизация. В отношении елабужской площадки стоит напомнить, что именно там «Соллерс» уже запустил под своей маркой сборку коммерческих фургонов JAC.

Собственные модели УАЗ ждет модернизация:-в частности, на 2024 года анонсированы новые дизель и МКП.

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Источник: 73online.ru

Фото: Sollaers