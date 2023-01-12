Когда на машинах Lada появятся более мощные моторы? Назван точный срок

Пока в Тольятти делают только 90-сильный восьмиклапанник ВАЗ-11182, но на пороге перезапуск Весты, которой необходим двигатель помощнее…

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Первые тольяттинские Весты, судя по всему, оснастят восьмиклапанными моторами, но дальше нужно будет дать рынку более производительные версии. На днях Максим Соколов фактически подтвердил инсайдерскую информацию двухмесячной давности. Он заявил, что линейка 1,6-литрового 16-клапанного мотора будет возвращена в производство к маю 2023 года.

Речь о двигателях ВАЗ-21127 для Гранты и ВАЗ-21129 для Ларгуса и Весты. Проблема — в импортных комплектующих, которые требуется заместить: ШПГ Federal Mogul, рампа и форсунки Siemens Deka, датчики Bosch… По неофициальной информации, в декабре на заводе уже собрали несколько Грант с «шестнарями».

Также, по словам Соколова, в первой половине 2023 года на конвейер вернется ABS, без которой невозможен выпуск Ларгуса, а ближе к концу года 1 ESС.

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Источник: «Российская газета»

Фото: «За рулем»