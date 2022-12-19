На Гранту вернется мощный мотор — вот что об этом известно — журнал За рулем

На Гранту вернется мощный мотор - вот что об этом известно

16-клапанные моторы нужны как Гранте, так и готовящийся встать на тольяттинский конвейер Весте.

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Как сообщают независимые источники, на минувшей неделе на АВТОВАЗе возобновилась сборка машин с двигателями 1.6 мощностью 106 л.с. По этим данным, собрана первая партия из шести автомобилей Lada Granta, оснащенных таким мотором.

Известно, что это машины черного и белого цветов, без системы АБС, в комплектациях Club и Quest. Скорее всего, машины направят на испытания.

Напомним, 106-сильными 16-клапанными двигателями ранее комплектовались семейства Granta и Vesta, однако перезапуск Гранты минувшим летом состоялся только с 90-сильным 8-клапанником. Выпуск более мощного мотора пришлось отложить ввиду большого количества попавших под санкции компонентов.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Avtograd news

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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