На Гранту вернется мощный мотор - вот что об этом известно

16-клапанные моторы нужны как Гранте, так и готовящийся встать на тольяттинский конвейер Весте.

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Как сообщают независимые источники, на минувшей неделе на АВТОВАЗе возобновилась сборка машин с двигателями 1.6 мощностью 106 л.с. По этим данным, собрана первая партия из шести автомобилей Lada Granta, оснащенных таким мотором.

Известно, что это машины черного и белого цветов, без системы АБС, в комплектациях Club и Quest. Скорее всего, машины направят на испытания.

Напомним, 106-сильными 16-клапанными двигателями ранее комплектовались семейства Granta и Vesta, однако перезапуск Гранты минувшим летом состоялся только с 90-сильным 8-клапанником. Выпуск более мощного мотора пришлось отложить ввиду большого количества попавших под санкции компонентов.

Производство Весты, перенесенное из Ижевска в Тольятти, должно начаться весной 2023 года.

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Источник: Avtograd news

Фото: АВТОВАЗ