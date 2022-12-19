На Гранту вернется мощный мотор - вот что об этом известно

Как сообщают независимые источники, на минувшей неделе на АВТОВАЗе возобновилась сборка машин с двигателями 1.6 мощностью 106 л.с. По этим данным, собрана первая партия из шести автомобилей Lada Granta, оснащенных таким мотором.
Известно, что это машины черного и белого цветов, без системы АБС, в комплектациях Club и Quest. Скорее всего, машины направят на испытания.
Напомним, 106-сильными 16-клапанными двигателями ранее комплектовались семейства Granta и Vesta, однако перезапуск Гранты минувшим летом состоялся только с 90-сильным 8-клапанником. Выпуск более мощного мотора пришлось отложить ввиду большого количества попавших под санкции компонентов.
Производство Весты, перенесенное из Ижевска в Тольятти, должно начаться весной 2023 года.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Avtograd news
Фото: АВТОВАЗ