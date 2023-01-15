Врач объяснила, в чем вред жары в салоне машины — журнал За рулем

Врач объяснила, в чем вред жары в салоне машины

Даже зимой стоит выбирать оптимальную температуру в салоне.

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Использовать на максимуме печку и обогрев сидений не стоит даже в сильные морозы, предупреждает врач-терапевт Людмила Клочко. Оптимальной в машине считается температура не выше 20–22 градусов.

«Важно ориентироваться и на собственные ощущения. Если температура в автомобиле поднимается выше 25 градусов, это может замедлить скорость реакции водителя, результат — авария», — объяснила доктор.

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Если предстоит поезда длительность полчаса и больше, врач советует снимать куртку и шапку в машине. Также стоит отрегулировать печку: перегрев грозит ринитом, высушенными слизистыми и обострениями хронических заболеваний легких. Вдобавок может начать кружиться голова и вы можете утратить возможность ориентироваться на местности.

Также не рекомендуется при горячем воздухе в машине открывать окна, так как это чревато переохлаждением и может привести к воспалению, например, лицевого нерва или суставов.

Ранее врач рассказал, почему надо выключать подогрев сидений.

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Источник: Доктор Питер

Фото: depositphotos.com

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