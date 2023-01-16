Деньги вместо ремонта: страховщики отказываются ремонтировать машины по ОСАГО

Страховые компании практически полностью перестали отправлять автомобили, застрахованные по ОСАГО, на ремонт на СТО. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) объясняют это недостатком автозапчастей и значительным увеличением сроков их поставок.
По данным РСА, к концу 2022 года доля компенсаций в виде ремонта по авторынку приблизилась к 0%, тогда как еще в первые месяцы прошлого года составляла 9–11%. При этом автовладельцы жалуются, что суммы, выплаченной в виде компенсации по ОСАГО, часто недостаточно для проведения ремонта.
Страховщики считают, что улучшение ситуации возможно только в случае изменения законодательства или налаживания параллельного импорта. В частности, выдвигаются предложения разрешить ремонтировать авто бэушными запчастями и увеличить сроки ремонта с 30 до 60 дней.
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Источник: Известия
Фото: АГН «Москва», Depositphotos