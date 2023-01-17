Выплаты по ОСАГО предлагается увеличить

Лимиты выплат по возмещению вреда жизни и здоровью по полису ОСАГО на сегодняшний день существенно отстают от размеров компенсаций в других обязательных видах страхования и нуждаются в пересмотре. Как считают аналитики рейтингового агентства НКР, выплаты не позволяют в полной мере компенсировать ущерб от последствий ДТП.
«В настоящее время максимальный лимит на выплаты по жизни и здоровью установлен на уровне 500 тыс. рублей, за повреждение автомобиля — 400 тыс. рублей. Если увеличить лимиты в четыре раза, до 2 млн рублей, то совокупный объем выплат вырастет на 24–27 млрд руб. относительно долгосрочного тренда до 2021 года», — пояснили в агентстве.
По оценке НКР, стоимость полиса в случае увеличения лимитов может вырасти на 600–675 руб. на каждый полис, то есть примерно на 10% от средней стоимости полиса на конец 2022 года.
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Источник: РБК
Фото: АГН «Москва», depositphotos.com