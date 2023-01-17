Наказание за тонировку автомобилей предложили ужесточить

Это нарушение часто приводит к ДТП.

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Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин считает, что в России наказание за тонировку автомобильных стекол не слишком суровое, поэтому многие автомобилисты пренебрегают нормативами. По его мнению, наказание должно быть строже.

«Мы видим, что тот штраф, который установлен за незаконную тонировку лобового и передних боковых стекол автомобиля, видимо, не совсем достаточный, раз люди нарушают. Это очень серьезно влияет на безопасность дорожного движения, тем более в темное время суток, когда уменьшается видимость. Это приводит к дорожно-транспортным происшествиям», — заявил парламентарий.

Сейчас за незаконную тонировку стекол автомобиля на водителя может быть наложен только штраф в размере 500 рублей (часть 3 статьи 12.5 КоАП). Цветную пленку со стекол надо удалить на месте. Инспектор также имеет право выписать предписание, исполнить которое необходимо в течение 10 дней. И если не растонироваться, то уже при следующей остановке сотрудниками ГИБДД есть все шансы уехать на 15 суток ареста, получить штраф до 4000 рублей или обязательные работы до 120 часов.

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Источник: Лента.ру

Фото: Александр Артеменков/ТАСС