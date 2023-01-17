LADA Niva Sport может получить новый двигатель — журнал За рулем

LADA Niva Sport может получить новый двигатель

Появились свежие подробности о новом внедорожнике.

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Трехдверная LADA Niva Sport в «гражданской» версии получит новый 16-клапанный двигатель. По данным инсайдеров, вместе с новым мотором (его характеристики пока не озвучены, вероятно, речь идет о двигателе в 122 л.с. объемом 1,8 л), «гражданской» LADA Niva Sport достанутся усиленные подвеска и коробка передач, а также оформленный «под спорт» салон с красной прострочкой и красными декоративными вставками.

Выход внедорожника был официально анонсирован в сентябре прошлого года. Выпуск должен начаться уже в этом году.

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Предполагается, что производством LADA Niva Sport займется не основной завод, а вазовское ателье LADA Sport.

LADA Niva Sport может получить новый двигатель

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Источник: Avtograd News

Фото: Avtograd news

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