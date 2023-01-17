LADA Niva Sport может получить новый двигатель

Трехдверная LADA Niva Sport в «гражданской» версии получит новый 16-клапанный двигатель. По данным инсайдеров, вместе с новым мотором (его характеристики пока не озвучены, вероятно, речь идет о двигателе в 122 л.с. объемом 1,8 л), «гражданской» LADA Niva Sport достанутся усиленные подвеска и коробка передач, а также оформленный «под спорт» салон с красной прострочкой и красными декоративными вставками.
Выход внедорожника был официально анонсирован в сентябре прошлого года. Выпуск должен начаться уже в этом году.
Предполагается, что производством LADA Niva Sport займется не основной завод, а вазовское ателье LADA Sport.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
Источник: Avtograd News
Фото: Avtograd news