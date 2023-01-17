На ОСАГО введут мораторий? Есть и такой вариант

Эта мера должна действовать до тех пор, пока не будут решены проблемы с ремонтом автомобилей.

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Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов считает, что в России назрела необходимость введения моратория на оформление полисов ОСАГО. Он отметил, что сейчас в стране страховой ремонт автомобилей «фактически сведен к нулю», так как возникли проблемы с автозапчастями, но автовладельцы по-прежнему обязаны покупать ОСАГО и несут ответственность за отсутствие полиса.

«Сегодня автостраховщики пытаются нагло предлагать нам то бэушные запчасти для ремонта, то увеличение тарифа. Но ни у кого не появилось даже мысли хотя бы временно отказаться от страховых поборов до того момента, когда снова смогут выполняться обязательства в страховых случаях», — отметил Кабанов.

С мнением Кабанова согласился глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, пообещавший обсудить эту ситуацию с коллегами.

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Источник: Telegram

Фото: АГН «Москва»