На ОСАГО введут мораторий? Есть и такой вариант

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов считает, что в России назрела необходимость введения моратория на оформление полисов ОСАГО. Он отметил, что сейчас в стране страховой ремонт автомобилей «фактически сведен к нулю», так как возникли проблемы с автозапчастями, но автовладельцы по-прежнему обязаны покупать ОСАГО и несут ответственность за отсутствие полиса.
«Сегодня автостраховщики пытаются нагло предлагать нам то бэушные запчасти для ремонта, то увеличение тарифа. Но ни у кого не появилось даже мысли хотя бы временно отказаться от страховых поборов до того момента, когда снова смогут выполняться обязательства в страховых случаях», — отметил Кабанов.
С мнением Кабанова согласился глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, пообещавший обсудить эту ситуацию с коллегами.
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Источник: Telegram
Фото: АГН «Москва»