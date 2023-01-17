Напомним, именно с этих моделей начнутся продажи бренда в России. Пресс-служба сообщает, что испытываемые машины преодолели тысячи километров российских дорог и бездорожья, включая поездку в Сургут. Там проходили северные испытания: в течение месяца инженеры тестировали работу двигателя, трансмиссии, электроники, оценивали эргономику с учетом предпочтений российских водителей.
Машины прошли адаптацию: антикор, дополнительная защита проблемных участков кузова, физические кнопки в дополнение к сенсорным, расширенный пакет зимних опций. Двигатели, АКП и внедорожный арсенал прошли тесты без сбоев. Параллельно с Россией машины испытывались в Бразилии, Арабских Эмиратах и Австралии. Машины показали надежность и выносливость, сообщает пресс-служба.
Продажи обеих моделей начнутся в первом квартале 2023 года в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Кемерове, Воронеже, Челябинске, Тольятти и Нижнем Новгороде.
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Фото: Tank