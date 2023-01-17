Дешевле LADA Granta: в Россию привезли миниатюрный японский хэтчбек — журнал За рулем

Дешевле LADA Granta: в Россию привезли миниатюрный японский хэтчбек

Можно приобрести как новый, так и подержанный экземпляр.

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Назван отличный японский кроссовер по цене до 1 млн рублей

Японский хетчбек Suzuki Hustler предлагают привезти в Россию дилеры из Приморья. Новые кей-кары с правым рулем можно купить за 790 тыс. рублей. Цены на автомобили с маленьким пробегом начинаются от 600 тыс. рублей.

К слову, в автосалонах LADA Granta в базовой комплектации предлагается по цене от 810 тыс. рублей. Руль у нее, правда, с левой стороны.

Дешевле LADA Granta: в Россию привезли миниатюрный японский хэтчбек

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Hustler отличается миниатюрностью: он всего на 20 см длиннее Оки. Авто идет в комплектации с двигателем объемом 0,7 литра мощностью 49 или 64 л. с. Привод может быть как передним, так и полным, в зависимости от комплектации.

Рассчитаны японские «малютки» максимум на трех пассажиров и водителя.

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Источник: Газета.ru

Фото: Suzuki

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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