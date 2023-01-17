Дешевле LADA Granta: в Россию привезли миниатюрный японский хэтчбек

Японский хетчбек Suzuki Hustler предлагают привезти в Россию дилеры из Приморья. Новые кей-кары с правым рулем можно купить за 790 тыс. рублей. Цены на автомобили с маленьким пробегом начинаются от 600 тыс. рублей.
К слову, в автосалонах LADA Granta в базовой комплектации предлагается по цене от 810 тыс. рублей. Руль у нее, правда, с левой стороны.
Hustler отличается миниатюрностью: он всего на 20 см длиннее Оки. Авто идет в комплектации с двигателем объемом 0,7 литра мощностью 49 или 64 л. с. Привод может быть как передним, так и полным, в зависимости от комплектации.
Рассчитаны японские «малютки» максимум на трех пассажиров и водителя.
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Источник: Газета.ru
Фото: Suzuki