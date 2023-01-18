Женщине-водителю впервые в России доверили управление этим транспортным средством

Для этого она обучилась всему необходимому, сдала экзамен и прошла практику с опытным наставником.

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Оксана Соколова стала первой в России женщиной-машинистом поезда дальнего следования. Ранее это было прерогативой исключительно мужчин, а женщины могли быть лишь машинистами электричек.

Работает девушка на Свердловской железной дороге (СвЖД, филиал РЖД).

«В течение двух месяцев Оксане предстоит пройти стажировку, после которой состоится ее первая самостоятельная поездка. Пока она имеет право работать машинистом электровоза только на одном участке — Екатеринбург-Пассажирский — Дружинино», —рассказали в РЖД.

В дальнейшем она планирует получить аналогичное заключение для работы еще и на участке Екатеринбург-Пассажирский — Тюмень, на котором она проходила стажировку для работы помощником машиниста.

Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в России появилась с 1 января 2021 года, благодаря изменениям, внесенным Минтруда в перечень доступных для женщин профессий.

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Источник: РИА Новости

Unsplash, СвЖД