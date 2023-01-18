Женщине-водителю впервые в России доверили управление этим транспортным средством — журнал За рулем

Женщине-водителю впервые в России доверили управление этим транспортным средством

Для этого она обучилась всему необходимому, сдала экзамен и прошла практику с опытным наставником.

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Оксана Соколова стала первой в России женщиной-машинистом поезда дальнего следования. Ранее это было прерогативой исключительно мужчин, а женщины могли быть лишь машинистами электричек.

Работает девушка на Свердловской железной дороге (СвЖД, филиал РЖД).

Женщине-водителю впервые в России доверили управление этим транспортным средством

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«В течение двух месяцев Оксане предстоит пройти стажировку, после которой состоится ее первая самостоятельная поездка. Пока она имеет право работать машинистом электровоза только на одном участке — Екатеринбург-Пассажирский — Дружинино», —рассказали в РЖД.

В дальнейшем она планирует получить аналогичное заключение для работы еще и на участке Екатеринбург-Пассажирский — Тюмень, на котором она проходила стажировку для работы помощником машиниста.

Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в России появилась с 1 января 2021 года, благодаря изменениям, внесенным Минтруда в перечень доступных для женщин профессий.

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Источник: РИА Новости

Unsplash, СвЖД

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