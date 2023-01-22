Легендарный «Черный призрак» продадут с аукциона — журнал За рулем

Легендарный «Черный призрак» продадут с аукциона

Dodge Challenger был известен тем, что побеждал в уличных гонках, а затем исчезал в ночи.

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Dodge Hemi Challenger R/T SE 1970 года выпуска, получивший имя «Черный призрак» во время уличных гонок в Детройте в 70-х, выставлен на продажу аукционным домом Mecum.

Его владелец долгое время был загадкой, но недавно стало известно, что автомобиль принадлежал офицеру полиции Детройта Куэйлзу. Он заказал этот автомобиль у Raynal Brothers Dodge в Детройте. Черный Challenger имел белую полосу на хвосте и покрытие крыши «Gator Grain», которое впоследствии стало легендой.

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Также стало известно, почему после гонки автомобиль таинственным образом исчезал. Будучи офицером полиции, Куэйлз не мог позволить себе быть пойманным на уличных гонках. Даже после того, как он ушел из уличных гонок, Куэйлз никогда не хвастался своими подвигами, и его легенда могла быть забыта, если бы не его сын Григори.

Легендарный «Черный призрак» продадут с аукциона

Источник: Carscoops

Фото: Скриншот видео YouTube, Unsplash


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