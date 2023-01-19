Детей научат безопасно ездить на электросамокатах

Госавтоинспекция Москвы объявила о продолжении обучения детей правилам безопасного передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), под которыми понимаются, в первую очередь, электрические самокаты. Столичная ГИБДД ведет эту работу совместно с органами образования. Новая акция «ПДД СИМ» стартует в феврале. Это будут интерактивные уроки для детей старше 12 лет.
Курс включает в себя несколько разделов:
- Изучение принципа работы и конструкции электросамокатов. Безопасное использование, обслуживание;
- Тестовые задания на определение физической подготовки, реакции и концентрации;
- Просмотр тематических видео по дорожной безопасности;
- Изучение ПДД для СИМ, ответственность за нарушения;
- Закрепление навыков и правил на специальной трассе.
Акция «ПДД СИМ» будет проходить в феврале на базе московского оператора по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Бибирево».
Источник: Telegram / Госавтоинспекция Москвы
Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
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