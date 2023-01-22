«Теслы» не доехали до покупателей: они сгорели вместе с автовозом

Пожарные не смогли их спасти.

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Автовоз, перевозивший новые автомобили Tesla, сгорел в городском округе Цзуньи в провинции Гуйчжоу, Китай.

Водитель фуры рассказал, что перевозил 10 новых автомобилей Tesla, и когда он заехал на мост, задние колеса грузовика загорелись. Мужчина остановился и вызвал пожарных, которые приехали через несколько минут. После получаса борьбы с огнем, объяты пламенем автовоз потушили.

Однако ни фуру, ни легковые автомобили спасти не удалось, они полностью сгорели. Причины случившегося не сообщаются.

Источник: Autohome.com.cn