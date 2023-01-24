Горящий поезд-призрак «сбежал» от пожарных и полиции (видео) — журнал За рулем

Горящий поезд-призрак «сбежал» от пожарных и полиции (видео)

Остановить его удалось только через шесть километров.

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В Баварии, недалеко от границы с Австрией, на станции загорелся состав местного электропоезда. К месту ЧП прибыли пожарные и полиция, но неожиданно полыхающий локомотив без машиниста тронулся и поехал под уклон в сторону Австрии.

Призрачный состав удалось «поймать» только через шесть километров, переключив стрелку. Его направили на закрытый для остальных поездов путь, где локомотив замедлился, а пожарным наконец удалось потушить пламя.

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Источник: Комсомольская правда

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