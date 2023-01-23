Малайзия хочет поставлять запчасти в Россию

Малайзия хотела бы нарастить экспорт в Россию автозапчастей, заявил торговый советник малайзийского посольства Хайфил Элми Джамил. По его словам, правительство побуждает экспортеров расширять свое присутствие на российском рынке, представляющем для местных производителей огромный потенциал.
«Беря в расчет статистику и сегодняшнюю ситуацию, в которой спрос на автозапчасти в России растет, мы с оптимизмом смотрим на увеличение нашего экспорта в Россию и вовлечение наших продуктов в страну. Мы поощряем российский бизнес выбирать малайзийские компании в качестве бизнес-партнера», — отметил Джамил.
Малайзийские компании рассчитывают поставлять в Россию аудиосистемы, динамики и антенны, шины, аккумуляторы, масляные и топливные фильтры, коробки передач, тормоза, сцепления, амортизаторы и другие комплектующие.
Источник: РИА Новости
Фото: Unsplash
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.