Малайзия хочет поставлять запчасти в Россию

Она видит огромный потенциал на российском рынке.

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Малайзия хотела бы нарастить экспорт в Россию автозапчастей, заявил торговый советник малайзийского посольства Хайфил Элми Джамил. По его словам, правительство побуждает экспортеров расширять свое присутствие на российском рынке, представляющем для местных производителей огромный потенциал.

«Беря в расчет статистику и сегодняшнюю ситуацию, в которой спрос на автозапчасти в России растет, мы с оптимизмом смотрим на увеличение нашего экспорта в Россию и вовлечение наших продуктов в страну. Мы поощряем российский бизнес выбирать малайзийские компании в качестве бизнес-партнера», — отметил Джамил.

Малайзийские компании рассчитывают поставлять в Россию аудиосистемы, динамики и антенны, шины, аккумуляторы, масляные и топливные фильтры, коробки передач, тормоза, сцепления, амортизаторы и другие комплектующие.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash