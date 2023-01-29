Легендарный автомобиль из фильма «Назад в будущее» продают в России

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Серебристый DeLorean DMC-12, выступивший в роли машины времени в фантастическом фильме «Назад в будущее», выставлен на продажу за 8,5 млн рублей. Машина выпущена в 1981 году и, как отмечает владелец, у нее все комплектующие в оригинале и нет пробега по России.

Мощность двигателя этого экземпляра составляет 150 л. с.

Автомобиль, изготовленный североирландской автомобильной компанией DeLorean Motor Company, получил известность после выхода на экраны фильма «Назад в будущее». До этого особого коммерческого успеха модель не имела.

Отличительной чертой DeLorean DMC-12 является необычная форма кузова с откидывающимися вверх дверями. Салон рассчитан на двух человек — водителя и пассажира.

Источник: Авито.ру

Фото: Авито, скриншот из фильма «Назад в будущее»