«Москвич» поставит на конвейер еще две модели — журнал За рулем

«Москвич» поставит на конвейер еще две модели

Они могут появиться уже в этом году.

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На возрожденном заводе «Москвич» начнут производить новые модели — Москвич 5 и Москвич 6. Не исключено, что в продаже они появятся уже в 2023 году.

Основой обеих новинок станут китайские модели, но какие именно, пока неясно. Исходя из тех иллюстраций, которые демонстрировал мэр Москвы Сергей Собянин на первом производственном совещании «Москвича» 6 июля, можно предположить, что Москвич 6 станет перелицованной версией кроссовера JAC S7, а Москвич 5 —лифтбека Sehol A5 Plus.

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О том, какими двигателями будут оснащаться Москвич 5 и Москвич 6, не сообщается. Неизвестен и объем производства этих моделей.

В 2023 году по технологии крупноузловой сборки на заводе «Москвич» планируется выпустить около 50 тыс. автомобилей Москвич 3 и Москвич 3e.

Ранее сообщалось, что московский автозавод начал поставки автомобилей в регионы.

Источник: Drom

Александр Авилов/АГН «Москва»

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