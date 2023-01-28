На круг будем въезжать по-новому: что изменится в ПДД

Правила проезда перекрестков с круговым движением меняются четвертый раз за 12 лет.

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Водителям в ближайшее время придется учитывать нюансы при круговом движении. Сейчас, согласно ПДД, при въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3 «круговое движение», водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку.

С 1 марта 2023 года пункт 13.11 ПДД заработает в следующей редакции: «При въезде по дороге, не являющейся главной, на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку».

Разобраться рядовому водителю во всех этих изменениях довольно сложно. Поэтому проезжать перекресток с круговым движением следует следующим образом:

Если перед перекрестком висит знак «Круговое движение», те, кто двигается по кругу, имеют преимущество перед теми, кто на него въезжает.

Если знак «Круговое движение» дополнен знаками приоритета, то в этом случае водители обязаны придерживаться требований знаков приоритета.

Если перед круговым движением установлен светофор, то следует придерживаться правил проезда регулируемых перекрестков.

Если светофор не работает, то надо пользоваться требованиями знаков — либо «Круговое движение», либо знаками приоритета.

Источник: Российская газета

Фото: АГН «Москва»