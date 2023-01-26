Россиян предупредили о дефиците автомобилей — журнал За рулем

Россиян предупредили о дефиците автомобилей

Параллельный импорт и другие схемы не смогут в полной мере исправить ситуацию.

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Эксперты уверены, что острый дефицит азиатских и европейских автомобилей на российском рынке сохранится в этом году. При этом представители авторитейла отмечают, что полного исчезновения этих машин в массовом сегменте все же не будет. Они заверяют, что отработанные альтернативные каналы поставок и сохранение спроса на иномарки позволят удержаться дилерам на рынке.

Так, в АГ «Авилон» отметили, что на складах еще находится достаточный запас всего модельного ряда Hyundai, их хватит на 3–5 месяцев торговли. Запасов Kia тоже достаточно и должно хватить на 4–5 месяцев. Кроме того, «Авилон» везет еще 250 автомобилей этой марки по параллельному импорту.

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В компании «Рольф», напротив, отмечают, что складские запасы ранее официально поставленных автомобилей Hyundai и Kia заканчиваются. На сегодняшний день дилер располагает более чем трехмесячным объемом продаж по обоим брендам. Но планируется восполнить их за счет альтернативных каналов поставки.

Практически все ходовые модели автомобилей есть в наличии у ГК «АвтоСпецЦентр». При этом в компании отмечают, что сохраняется дефицит в сегментах «B» и «С». В компании также обратили внимание, что на автомобильном рынке сформироваласьчувствуется нехватка седанов до 2 миллионов рублей.

Источник: РИА Новости

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