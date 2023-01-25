Богато и недорого? Популярный кроссовер получил новую интересную версию — журнал За рулем

Богато и недорого? Популярный кроссовер получил новую интересную версию

Комплектацией с говорящим названием Ultimate обзавелся на российском рынке компакт-кроссовер Chery Tiggo 4 Pro.

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Это новая топ-версия кроссовера, раньше ее функцию выполняла Style, но Ultimate — еще богаче. Впервые для модели в ней будут колесные диски 18”, датчик дождя, боковые шторки безопасности и пакет адаптивных систем ADAS: адаптивный круиз-контроль, автономное экстренное торможение, контроль слепых зон, контроль полосы, предупреждение о фронтальном и заднем столкновениях, автоматическое переключение ближнего/дальнего света.

Плюсом к этому — уже известное для Tiggo 4 Pro оборудование: светодиодная оптика с датчиком света и функцией отсрочки выключения, самоскладывающиеся зеркала с обогревом и поворотниками, дистанционный запуск, электроручник AutoHold, бесключевой доступ, панорамный люк, круговой обзор, парктроники, пакет электронных ассистентов, зимний пакет, климат-контроль, цифровые приборы, экран мультимедиа 10,25”, беспроводная зарядка смартфона и другие функции.

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Богато и недорого? Популярный кроссовер получил новую интересную версию

Автомобиль оснащается 1,5-литровой турбочетверкой (147 л.с.) в сочетании с вариатором CVT25. Разгон до 100 км/ч — 9,7 сек при расходе топлива в смешанном режиме 7,1 литра. Допустим бензин АИ-92.

Машины в версии Ultimate уже продаются у дилеров. Цена с учётом максимального размера выгод по маркетинговым программам составляет 2 159 900 рублей, на 100 тысяч дороже, чем Style.

Фото: Chery

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