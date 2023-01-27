В России продлят разрешение на выпуск упрощенных автомобилей — журнал За рулем

В России продлят разрешение на выпуск упрощенных автомобилей

Однако некоторые требования к ним могут измениться.

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Правительство планирует продлить действие упрощенных правил сертификации автомобилей, произведенных в РФ, однако ряд требований в них может претерпеть изменения, сообщил источник РИА Новости.

Эти правила, согласно постановлению кабмина, были введены как временные и действуют с весны прошлого года до 1 февраля 2023-го.

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В частности, в машины можно временно не устанавливать системы ABS и ESP, а система экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС может не иметь функции автоматического срабатывания.

Разрешено выпускать машины без подушек безопасности и с двигателями даже с самым низким классом экологичности Евро-0. Источник пояснил, что в целом документ решено продлить, но по ряду параметров могут быть корректировки.

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Все понимают, что мера эта временная, продиктованная обстоятельствами, долго продлевать такое разрешение нельзя, это может негативно сказаться на безопасности дорожного движения, особенно в сегменте как такси.

Источник: РИА Новости

Фото: Depositphotos

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