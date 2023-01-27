В России продлят разрешение на выпуск упрощенных автомобилей

Правительство планирует продлить действие упрощенных правил сертификации автомобилей, произведенных в РФ, однако ряд требований в них может претерпеть изменения, сообщил источник РИА Новости.
Эти правила, согласно постановлению кабмина, были введены как временные и действуют с весны прошлого года до 1 февраля 2023-го.
В частности, в машины можно временно не устанавливать системы ABS и ESP, а система экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС может не иметь функции автоматического срабатывания.
Разрешено выпускать машины без подушек безопасности и с двигателями даже с самым низким классом экологичности Евро-0. Источник пояснил, что в целом документ решено продлить, но по ряду параметров могут быть корректировки.
Все понимают, что мера эта временная, продиктованная обстоятельствами, долго продлевать такое разрешение нельзя, это может негативно сказаться на безопасности дорожного движения, особенно в сегменте как такси.
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Источник: РИА Новости
Фото: Depositphotos
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